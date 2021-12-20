A1 Capital'den yatırımcı olmak isteyenlere öneriler

Sermaye piyasalarının önde gelen aracı kurumlarından A1 Capital'in genel müdürü Selim Tunçbilek, yatırımcı olmak isteyen kişilere önemli tavsiyelerde bulundu.

A1 Capital'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 56 farklı sektörde 538 şirket borsada işlem görüyor. Şirketlerin sermaye piyasalarına açılmasıyla yatırımcılara yeni fırsatlar ve yatırım imkanları da doğuyor. Enflasyon koruması sağlaması, döviz geliri olan şirketlerin hisselerine ilgi ve yeni halka arzların sonucunda küçük yatırımcıların da borsaya olan ilgisi yükseliyor.

Yatırım dünyasına adım atmadan önce bilinmesi gereken önemli noktalar var. Bu detaylar yatırımların doğru noktaya ulaşması adına büyük önem taşıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen A1 Capital Genel Müdürü Selim Tunçbilek, yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmeyi planlayan yeni yatırımcılara 5 önemli tavsiyede bulundu.

İlk öneri olarak temel bilgilere sahip olmanın önemine vurgu yapan Tunçbilek, "Adım attığımız her konuda öncelikle temel bilgilere ve terimlere hakim oluruz. Hayatımızın birçok noktasında uyguladığımız bu yöntemi borsaya adım atmadan önce de uygulamalıyız. Bir şirket nasıl değerlenir, VİOP nedir, başlıca endeksler nelerdir, lot nedir? gibi soruların yanıtlarını yatırımlarımıza başlamadan önce almalıyız. Temel finansal bilgilere hakim olduktan sonra güvenli yatırımın kapıları daha kolay açılacaktır. Bu bilgilere A1 Capital'in web sitesinden veya yatırım danışmanlarınızdan destek alarak ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Yatırım güvenilir kanallar üzerinden yapılmalı"

Tunçbilek, ikinci öneri olarak, güvenilir kanallar üzerinden yatırım yapılması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Günümüzde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmayan, güvenilir olmayan oluşumlar yatırımcılar için büyük tehdit oluşturuyor. Yatırımlarınızı yönettiğiniz kanalın denetlenen bir platform olduğuna dikkat etmelisiniz. SPK tarafından onay verilmemiş, şeffaf bir platform yapısı sunmayan dijital kanallarda yatırım işlemi gerçekleştirmemelisiniz. Sosyal medya mecraları, kişiye özel kurumlardan bağımsız birtakım grupların yönlendirmeleri veya banka ve aracı kurum isim ve kimliklerini kopyalayarak size danışmanlık vermek isteyen tüm oluşumlardan uzak durmalısınız. A1 Capital gibi SPK tarafından denetlenen aracı kurumlarla ve bankalarla çalışmak sizin için güvenli bir yatırım alanı sağlayacaktır."

Adım atmadan önce hedef belirlenmesinin de diğer bir önemli nokta olduğunu kaydeden Tunçbilek, "Yola çıkmadan önce hedefi belirlerken mutlaka uzman kişi ve kurumlardan destek almalısınız. Borsada yapacağımız her işlemde belirlediğiniz hedefe odaklanarak yapacağınız yatırımlar doğru sonuçlar almanızı sağlar. Hedefi belirlerken profesyonel destek almak riski azaltacaktır. Aracı kurumlar siz bu hedeflerinizi belirlerken size rehber olma noktasında büyük yol katetti. Bu kurumlar sermaye piyasalarında hedeflerinizi belirlemede, pozisyonunuzu almada size birebir destek verip, risk tercihinize uygun bir yatırım için ihtiyacınıza en uygun tavsiyeleri sunmaktadırlar." değerlendirmesine bulundu.

"Gündemin ve uzmanların sık sık takip edilmesi önemli"

Selim Tunçbilek, dördüncü tavsiye olarak, gündemin ve uzmanların sık sık takip edilmesinin önemine vurgu yaparak, borsa dünyasının gündem ile birlikte değişim gösterebilen bir yatırım alanı olduğunu kaydetti.

Küresel ve yerel gündemin, siyasal söylemlerin, jeopolitik gelişmeler ve birçok farklı faktörün yatırımlara doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz etki edebileceğini belirten Tunçbilek, sadece gündemi takip etmenin de yatırım kararlarına fayda sağlamayabileceğine dikkati çekti.

Tunçbilek, yatırımcıların derinlemesine sektör ve şirket analizi yapan uzmanlardan tavsiyeler alıp portföyündeki şirketlerle ilgili gelişmeleri yakın takip etmesini tavsiye ederek, "Bizim araştırma bölümümüz de her gün teknik ve temel analizler, bültenler ve detaylı şirket raporları yayımlayarak yatırımcıların finansal okuryazarlığına katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu analizlerin dışında televizyon, dijital mecralar ve sosyal medya kanallarındaki uzman isimler de sermaye piyasalarında yatırım için size yol gösterse de kendi süzgecinizden geçirmeden bu tavsiyeleri kullanmanın maliyetli sonuçları olabileceği unutulmamalı." bilgilerini verdi.

Son tavsiyesinde, yatırımların vadesinin bir diğer önemli boyut olduğunu vurgulayan Tunçbilek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yatırımlarınızı emekliliğiniz veya çocuğunuzun eğitimi gibi uzun vadeli yapıyorsanız sermaye piyasalarını günlük takip etmeniz anlamlı değildir. Bunun yanında gün içinde alım satım yapanlar için anlık değişimlerin takibi önem kazanmakta. Pozisyonları sürekli takip etmek ve bir adım ötesinde yorum yapabilmek belirli bir öğrenim süreci gerektirir. Bu süreçte yatırımcının vade tercihini göz önüne alarak aktif yönlendirme yapabilecek yatırım danışmanlarıyla çalışmak kritik önemdedir. Borsada şirket sayısı arttı, ürün sayısı arttı ve sermaye piyasalarımız yeni yatırımcılar için daha riskli hale geldi. Bundan dolayı yatırımcısının risk ve vade tercihini anlayıp kişiye özel reçete yazabilecek aracı kurumların sermaye piyasası işlemlerinde tercih edilmesini tavsiye ediyoruz."

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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