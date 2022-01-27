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A1 Capital'den çalışanlarına yüzde 50 ve üzeri zam

AA, Furkan Gençoğlu - Ekonomi
A1 Capital'den çalışanlarına yüzde 50 ve üzeri zam

A1 Capital, aldığı karar ile birlikte tüm çalışanlarına yüzde 50 ve üzeri zam gerçekleştirdiğini duyurdu.

A1 Capital, aldığı karar ile birlikte tüm çalışanlarına yüzde 50 ve üzeri zam gerçekleştirdiğini duyurdu.

A1 Capital'den yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde yan haklarda uyguladığı yüzde 40'ın üzerindeki zamlar ile birlikte yeni İnsan Kaynakları Politikası'nı geliştiren A1 Capital, açıklanan zam oranıyla üst yönetim kadrosu dışındaki çalışanlarına motive edici bir artış sağlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, açıklanan enflasyon rakamları, genel ekonomik koşullar ve mevcut alım gücünde yaşanan değişimlere paralel olarak bu kararı aldıklarını kaydetti.

Esenpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir aile olmanın sorumluluğu ile hareket ederek günden güne büyüyen ve gelişen şirketimizin başarılarından çalışanlarımızın da faydalanmasından mutluluk duyuyoruz. Şirket olarak 'Mutlu personel, sürdürülebilir büyüme' ilkesini benimseyerek çalışanlarımızı destekliyoruz. 2022 projeksiyonumuz kapsamında, sektörün en çok istihdam artışı sağlayan aracı kurumu olmak istiyoruz."

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Ekonomi, Haber

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