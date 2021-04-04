A Way To Be Dead Türk oyunu bu ay çıkıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Way To Be Dead Türk oyunu bu ay çıkıyor!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
A Way To Be Dead Türk oyunu bu ay çıkıyor!

A Way To Be Dead, Crania Games tarafından geliştirilmekte olan bir oyununun ne zaman çıkacağı ile ilgili açıklama yapıldı ve çıkış tarihi yakın bir zaman olarak gösterildi.

A Way To Be Dead, Crania Games tarafından geliştirilmekte olan bir oyun ve Nisan ayı içerisinde piyasaya sürülecek. 

Oyunun geliştirici ekibi tarafından yapılan açıklamalarda oyunun bitimine çok az kaldı. Kısa bir fragmanı yayınlanan oyunun gelişmekte olan sürecinde sonlara yaklaşıldığı bilgisi verildi. Oyun, çok oyunculu hayatta kalma ve korku türü olarak geçmektedir. Unreal Engine 4 ile geliştirilen oyunda uzun süredir çalışılıyor. Geliştirici ekibin daha önceden korku oyunları ile bağı da bulunuyor. Roots of Insanity adı ile çıkan korku oyununu da 2016 yılında yayınlamışlardı.

A Way To Be Dead, Nisan Ayında Piyasaya Sürülecek

Crania Games bünyesinde bulunan geliştirici ekip, Roots of Insanity oyunundan sonra Beyond Extinct adı ile bir FPS oyunu projesine girişmişti. 

Beyond Extinct, yerli DOOM olarak adlandırabileceğimiz bir oyun olarak piyasaya çıktı. Geliştirici ekip, bu oyunu duyurması ile birlikte piyasa içerisinde güzel bir şekilde oyun yapabildiğini kanıtlamış oldu. Geliştirici ekip tarafından şu ana kadar yaptıkları en iyi oyun olarak piyasaya sürülecek A Way To Be Dead oyunu, Nisan ayında piyasaya sürülecek.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Ersun Yanal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mansur Yavaş Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: A Way To Be Dead Türk oyunu bu ay çıkıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 22:30:54. #1.14#
title