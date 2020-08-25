A Wakefield Project Filmi

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Eric ve Reese, küçük Wakefield kasabasında bir mülk satın alır. Bu sırada eskiden Wakefield kasabasında yaşayan medyum Chloe da kasabanın tarihi hakkında yeni girişimcileri aydınlatmak için geri döner. Eric ve Reese’in aldıkları mülk, geçmişte Nathan Cross'a aittir ve ölümünün ardından yaşananlar tüm kasabayı etkilemiştir. Benzeri görülmemiş güneş patlamalarının Kuzey Amerika'yı hedeflediği bir günde Wakefield, atmosferik enerjilerde geçici bir değişimin merkezi haline gelir. Yaşayanlarla ölüler arasındaki perdenin kalktığı bu günde hayatta kalmak için zorlu bir mücadele verilmesi gerekir.

Yönetmen: L.A. Lopes

Senaryo: Lindsay Seim

Oyuncular: Lindsay Seim, Dennis Andres, Anthony Bewlz, Rob Archer, Dan Yeager, Pedro Miguel Arce , Eileen Dietz, Brie Sutherland, Avery Esteves, Patrick Walker, Giselle Alarcon, Robert Portal, Gina Garcia, Shane Link, Peter Mazzucco, Tara McLearnon, Tressa Ohler , John Snow, Sarah Thompson , Jason Zimmer, Joelyn Zimmer, Kerry Zimmer, Paige Zimmer

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: A Wakefield Project

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 88 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 07.05.2021

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Kaynak: InterSinema.com