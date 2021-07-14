â??Ülkemizin son 19 yılda yazdıÄ?ı baÅ?arı hikâyesinde ulaÅ?ım yatırımlarımızın çok büyük rolü varâ?

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Bartın-KurucaÅ?ile Yolu AçılıÅ? Törenia??nde yaptıÄ?ı konuÅ?mada, a??Ülkemizin son 19 yılda yazdıÄ?ı baÅ?arı hikayesinde ulaÅ?ım yatırımlarımızın çok büyük rolü vardır.

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Bartın-KurucaÅ?ile Yolu AçılıÅ? Törenia??nde yaptıÄ?ı konuÅ?mada, a??Ülkemizin son 19 yılda yazdıÄ?ı baÅ?arı hikayesinde ulaÅ?ım yatırımlarımızın çok büyük rolü vardır. Aynı Å?ekilde 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızda da ulaÅ?ıma büyük önem veriyoruz. UlaÅ?ım projelerimizi planlarken ve hayata geçirirken, sadece bugünün problemlerine neÅ?ter atmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin geleceÄ?ini garanti altına alacak bir bakıÅ? açısıyla hareket ediyoruza? dedi.

CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, Bartın-KurucaÅ?ile Yolu AçılıÅ? Töreni'ne canlı baÄ?lantı ile katıldı.

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, törende yaptıÄ?ı konuÅ?mada, açılıÅ?ı yapılan Bartın-Amasra-KurucaÅ?ile-Cide Yolu "Çakraz-Karaman Köyü Kesimi'nin" hayırlı olmasını diledi.

Bu yolun güzergahının, Fatih Sultan Mehmet'in ÇeÅ?m-i Cihan, yani "dünyanın gözbebeÄ?i" olarak tarif ettiÄ?i bir coÄ?rafyadan geçtiÄ?ini söyleyen CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "Amasra'nın merkezinde yer aldıÄ?ı bu bölge, tarihi dokusu ve tabii güzellikleriyle Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında bulunuyor" dedi.

Son yıllarda, Türkiye'nin turizm alanında yakaladıÄ?ı ivmeye baÄ?lı olarak, bölgenin yurt içinden ve yurt dıÅ?ından ciddi sayıda turist çekmeye baÅ?ladıÄ?ını belirten CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, konuÅ?masına Å?öyle devam etti: "Ancak, bölgenin zorlu coÄ?rafi Å?artları, turizm ve diÄ?er alanlardaki potansiyelinin tam manasıyla hayata geçmesine engel teÅ?kil ediyordu. Özellikle ulaÅ?ım konusunda, hem buralarda yaÅ?ayan kardeÅ?lerimiz, hem de bu güzergahı kullanan yolcularımız sıkıntılarla karÅ?ılaÅ?ıyordu. Bu sorunu çözmek amacıyla; DoÄ?u-Batı yönünde ulaÅ?ımı saÄ?layan Bartın ile Amasra'yı KurucaÅ?ile ve Cide'ye baÄ?layan 90 kilometre uzunluÄ?undaki yolu, 75 kilometreye düÅ?ürecek Å?ekilde yeniden projelendirdik. Peyderpey hizmete açtıÄ?ımız bu yolun, Çakraz-Karaman Köyü arasında kalan 11, 8 kilometrelik kesimini bugün hizmete sunuyoruz. "

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, hizmete alınan kesimin, zamandan 9, 1 milyon lira ve akaryakıttan 1, 7 milyon lira olmak üzere toplamda 10, 8 milyon lira tasarruf saÄ?lamasını beklediklerini belirterek, "Bartın-Amasra-KurucaÅ?ile-Cide Yolu'nun tamamının hizmete girmesiyle de yol mesafesini 15 kilometre kısaltmıÅ? olacaÄ?ız. Böylece turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniÅ? bir yelpazede Batı Karadeniz bölgemizi çok farklı bir seviyeye taÅ?ıyacaÄ?ız. Toplam yatırım bedeli yaklaÅ?ık 1, 5 milyar lira olan Çakraz-Karaman Köyü Yolu'nun bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli eserin inÅ?asında emeÄ?i geçen UlaÅ?tırma BakanlıÄ?ımız baÅ?ta olmak üzere tüm kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, iÅ?çisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin hak ettiÄ?i yere ulaÅ?ması için çaba harcayan, yatırım yapan, emek veren herkese teÅ?ekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA HER BAKIMDAN DAHA GÜÇLÜ, ÜRETKEN VE MÜREFFEH BİR ŞEKİLDE GİRMEK İSTİYORUZ"

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "Biz, Å?anlı tarihiyle, medeniyetiyle, deÄ?erleriyle büyük bir milletiz. Biz aynı zamanda geleceÄ?e dair büyük hayalleri ve hedefleri olan bir devletiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 senesine her bakımdan daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh bir Å?ekilde girmek istiyoruz. Bununla da yetinmiyor, 2023 hedeflerimizin rehberliÄ?inde 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını kuruyoruz. Ülkemizin son 19 yılda yazdıÄ?ı baÅ?arı hikayesinde ulaÅ?ım yatırımlarımızın çok büyük rolü vardır. Aynı Å?ekilde 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızda da ulaÅ?ıma büyük önem veriyoruz" diye konuÅ?tu.

UlaÅ?ım projelerini planlarken ve hayata geçirirken, sadece bugünün problemlerine neÅ?ter atmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin geleceÄ?ini garanti altına alacak bir bakıÅ? açısıyla hareket ettiklerini vurgulayan CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, konuÅ?masının devamında Å?unları söyledi: "Göreve geldiÄ?imizde patates deposu yapılması tartıÅ?ılan, tam 10 hükümet ve 17 bakan eskiten Bolu Tüneli'ni, adeta rekor sürede bu amaçla hizmete açtık. Asrın projesi Marmaray'ı ve Avrasya Tüneli'ni devreye alarak, Asya ve Avrupa'yı denizin altından iki kez buluÅ?turduk. Bu yatırımlara Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nissibi Köprüsü'nü, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit, Tünellerini ve daha pek çok eseri ekledik. Yine İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Menemen-AliaÄ?a-Çandarlı Otoyolu'nu, Ankara-NiÄ?de Otoyolu'nu inÅ?a ederek 84 milyonun istifadesine sunduk. Ankara Lojistik Üssü'nü, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nı, Kars-Tiflis-Bakü İpek Demiryolu Projesi'ni, Ankara-Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Garı'nı, Konya-Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı'nı hizmete aldık. "

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, havalimanı sayısını da 26'dan 56'ya çıkardıklarını belirterek, "Tüm bunları da muhalefetin engellemelerine raÄ?men hayata geçirdik. Vatan Caddesi'ne, 'buraya uçak mı indireceksiniz? ' diye karÅ?ı çıkanlar. GAP Projesi'ni 'milletin hakkını yiyecekler' diye eleÅ?tirenler. Keban Barajı için 'kurbaÄ?alara göl yapıyorsunuz' diyenler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'buradan mutlu azınlık geçecek' diye yaftalayanlar. Rahmetli Özal'ın inÅ?a ettiÄ?i ikinci köprüyü engellemek için her yola baÅ?vuranlar. Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'uçaÄ?ın inmediÄ?i yere havalimanı mı yapılır? ' diyerek güya dalga geçenler. İÅ?te bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri, geride bıraktıÄ?ımız 19 yıllık dönemde bizim de karÅ?ımızdaydı. Kimi zaman mahkemeler yoluyla, kimi zaman yalan furyasıyla, kimi zaman da sokak olaylarıyla ülkemize çaÄ? atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar" dedi.

"ESERLERİMİZLE ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINA MÜHRÜMÜZÜ VURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Hayırdan baÅ?ka laf, kargadan baÅ?ka kuÅ? bilmeyen" kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul Projesi'ne aynı saiklerle karÅ?ı çıktıklarını ifade eden CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "Müjdesini 11 yıl önce milletimizle paylaÅ?tıÄ?ımız, ciddi hazırlık yaptıÄ?ımız, emek verdiÄ?imiz, bilim insanlarının katkısını alarak tekemmül ettirdiÄ?imiz bu vizyon projesini boÄ?mak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biz bunlara aldırmıyor, çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden doÄ?ru bildiÄ?imiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Çünkü biz dertliyiz, bu ülkeye ve millete sevdalıyız. Biz, her akÅ?am yastıÄ?a baÅ?ımızı koyduÄ?umuzda, 'bugün halk için ne yaptık, Hak için ne yaptık' diye kendimizi sigaya çekiyoruz. Biz, Merhum NeÅ?et ErtaÅ?'ın o güzel ifadesiyle 'aÅ?kınan çalıÅ?anın yorulmayacaÄ?ına' inanıyoruz. Biz, sebat ettiÄ?i zaman Türkiye ve Türk Milleti'nin neleri baÅ?arabileceÄ?ini gayet iyi biliyoruz. Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe ülkemize aÅ?kla, Å?evkle hizmet etmeye devam edeceÄ?iz" Å?eklinde konuÅ?tu.

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, konuÅ?masının sonunda Å?unları kaydetti: "Tıpkı son 19 yıldır olduÄ?u gibi eserlerimizle; köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceÄ?iz. Bugün açılıÅ?ını yaptıÄ?ımız yolu, hizmet ve eser siyasetimizin en son niÅ?anelerinden biri olarak görüyoruz. Bartın-Amasra-KurucaÅ?ile-Cide Yolu 'Çakraz-Karaman Köyü Kesimi'nin' bir kez daha Å?ehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. EmeÄ?i geçenleri tekrar tebrik ediyor, hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. "

Kaynak: Habermetre