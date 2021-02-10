A Spor frekans bilgileri! A Spor Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? A Spor canlı izleme linki!
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A Spor frekans bilgileri! A Spor Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? A Spor canlı izleme linki!

10.02.2021 20:36 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:40
A Spor frekans bilgileri! A Spor Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? A Spor canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki A Spor'un frekans bilgileri nedir? A Spor polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? A Spor canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki A Spor frekansı kaçtır? A Spor frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12053

Polarizasyon : H (Yatay)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

A SPOR CANLI İZLE

A Spor kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 20:42:38. #1.14#
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