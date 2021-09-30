A Spor'da Mardin BB - Gümüşhanespor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Mardin BB - Gümüşhanespor maçı şifresiz mi? CANLI izle!
Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Mardin BB - Gümüşhanespor bugün karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın en önemli maçlarından biri olan Mardin BB - Gümüşhanespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, nerede oynanacak, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Mardin BB - Gümüşhanespor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Mardin BB - Gümüşhanespor maçı şifresiz mi? Mardin BB - Gümüşhanespor maçı hakemi kim? Mardin BB - Gümüşhanespor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Mardin BB - Gümüşhanespor karşılaşması, Ziraat Türkiye Kupası maçı, 30-09-2021 Perşembe günü saat 13.00'da oynanacak.
Mardin BB - Gümüşhanespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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Karşılaşma; Mardin'de, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
MARDİN BB - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI CANLI İZLE!