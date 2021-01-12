A Spor'da bugün neler var? A Spor canlı yayın akışı 12 Ocak 2021! Hangi maçlar var?
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A Spor'da bugün neler var? A Spor canlı yayın akışı 12 Ocak 2021! Hangi maçlar var?

12.01.2021 14:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:49
A Spor'da bugün neler var? A Spor canlı yayın akışı 12 Ocak 2021! Hangi maçlar var?

A Spor yayın akışında yer alan programları merak eden vatandaşlar A Spor'da bugün neler var? sorusunun cevabını aradı. A Spor'da bugün hangi maçlar var? Bursaspor Fraport maçı ne zaman? Demir Grup Sivasspor Adana Demirspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olması nedeniyle 12 Ocak Salı günü canlı yayın akışı içerisinde 2 müsabaka yayınlayacak olan A Spor, yayın akışı içerisinde bu müsabakalara yer verdi. İşte, 12 Ocak 2021 A Spor canlı yayın akışı ve maç programında neler var?

A SPOR'DA BUGÜN NELER VAR?

A Spor canlı yayın akışı 12 Ocak Salı günü pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Bursaspor Antalyaspor, Sivasspor Adana Demirspor maçları, A Spor yayın akışı içerisinde yer bulacak. İşte, günün yayın akışı;

A SPOR CANLI YAYIN AKIŞI 12 OCAK 2021

00:00 Son Sayfa Transfer - canlı

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Aşkımız Eski Bir Roman - canlı

11:00 Spor Ajansı - canlı

13:00 Haydi Maça - canlı

15:45 BURSASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

16:00 Maç Günü - canlı

18:45 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

19:00 Skorbord - canlı

21:00 Takım Oyunu - canlı

23:30 Son Sayfa Transfer - canlı

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