A Spor'da bugün neler var? A Spor canlı yayın akışı 12 Ocak 2021! Hangi maçlar var?
A Spor yayın akışında yer alan programları merak eden vatandaşlar A Spor'da bugün neler var? sorusunun cevabını aradı. A Spor'da bugün hangi maçlar var? Bursaspor Fraport maçı ne zaman? Demir Grup Sivasspor Adana Demirspor maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olması nedeniyle 12 Ocak Salı günü canlı yayın akışı içerisinde 2 müsabaka yayınlayacak olan A Spor, yayın akışı içerisinde bu müsabakalara yer verdi. İşte, 12 Ocak 2021 A Spor canlı yayın akışı ve maç programında neler var?
A SPOR'DA BUGÜN NELER VAR?
A Spor canlı yayın akışı 12 Ocak Salı günü pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Bursaspor Antalyaspor, Sivasspor Adana Demirspor maçları, A Spor yayın akışı içerisinde yer bulacak. İşte, günün yayın akışı;
A SPOR CANLI YAYIN AKIŞI 12 OCAK 2021
00:00 Son Sayfa Transfer - canlı
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Aşkımız Eski Bir Roman - canlı
11:00 Spor Ajansı - canlı
13:00 Haydi Maça - canlı
15:45 BURSASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
16:00 Maç Günü - canlı
18:45 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
19:00 Skorbord - canlı
21:00 Takım Oyunu - canlı
23:30 Son Sayfa Transfer - canlı