A Spor canlı izle! A Spor canlı izleme linki! A Spor HD canlı izle!
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A SPOR YAYIN AKIŞI
07:00- Sabah Sporu
11:00 -Türkiye'nin Kupası Belgeseli
12:00- Spor Ajansı
14:00 -Gün Ortası
15:00- Spor Gündemi
18:00 -Ana Haber Bülteni
19:00 -Türkiye'nin Kupası
20:30 -Trabzonspor- Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası
22:00 -Türkiye'nin Kupası
TRABZONSPOR- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor- Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı A Spor kanallarından canlı yayınlanacak.
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