â??Sahip olduÄ?umuz güçlü temelin üzerine bilimin, teknolojinin, tekniÄ?in yardımıyla hayal ettiÄ?imiz ortak geleceÄ?imizi inÅ?a edeceÄ?izâ?

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde yaptıÄ?ı konuÅ?mada, a??Biz kimsenin rengine, kimliÄ?ine, kiÅ?iliÄ?ine, Å?ekline, karakterine bürünmeyeceÄ?iz. Tam tersine kendi rengimizi bölgemize ve tüm dünyaya vereceÄ?iz. Bunun için önce hep birlikte kendi medeniyetimizi, tarihimizi, kültürümüzü, deÄ?erlerimizi en iyi Å?ekilde öÄ?reneceÄ?iz. Sahip olduÄ?umuz bu güçlü temelin üzerine bilimin, teknolojinin, tekniÄ?in yardımıyla hayal ettiÄ?imiz ortak geleceÄ?imizi inÅ?a edeceÄ?iza? dedi.

CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, BaÅ?kent Millet Bahçesi'nde gerçekleÅ?en Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katılarak bir konuÅ?ma yaptı.

Geçen haftalarda hizmete açılan BaÅ?kent Millet Bahçesi'nde gerçekleÅ?en festivalin belediyelere, gençlere ve tüm vatandaÅ?lara hayırlı olmasını dileyerek konuÅ?masına baÅ?layan CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "İnÅ?allah altı gün boyunca burada, konserlerden sinema ve tiyatro gösterilerine, sohbetlerden Å?ehirlerimizin gastronomi örneklerine, teknoloji stantlarından sahaflar çarÅ?ısına kadar pek çok etkinlik düzenlenecek. En önemlisi de belediyelerimizin gençler konusunda yaptıkları çalıÅ?maları ve projeleri birbirleriyle paylaÅ?acak olmalarıdır. Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri YarıÅ?masının ödüllerini vereceÄ?imiz belediyelerimizi ve belediye baÅ?kanlarımızı Å?imdiden tebrik ediyorum. İlkinin açılıÅ?ını yaptıÄ?ımız Gençlik Festivalimizi, önümüzdeki yıllarda daha da geliÅ?tirerek sürdürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

"TARİH BOYUNCA TOPLUMLARIN TAŞIYICI DİNAMİKLERİ HEP GENÇLER OLMUŞTUR"

Tarih boyunca toplumların taÅ?ıyıcı dinamiklerinin gençler olduÄ?unu dile getiren CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "Gençlik öyle bir enerjidir, öyle bir güçtür ki hiçbir baskı, hiçbir zulüm, hiçbir engel onu durduramaz. Yakın tarihimizde bunun sayısız örneÄ?i vardır" Å?eklinde konuÅ?tu.

Gençlerin, küresel düzeyde dolaÅ?ıma imkan veren bir iletiÅ?im altyapısı üzerinden, geçmiÅ?te eÅ?i benzeri olmayan yepyeni ve zengin bir dünyayı kucaklayabildiÄ?ini ifade eden CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, sözlerini Å?öyle sürdürdü: "Tabii bunu yaparken, Hazreti Mevlana'dan aldıÄ?ımız ilhamla bir ayaÄ?ımızı sıkı sıkıya kendi vatanımıza, kendi medeniyetimize sabitleyeceÄ?iz. Bu anlayıÅ?la gelenekten geleceÄ?e, maziden atiye uzanan bir yolu takip edeceÄ?iz. Biz kimsenin rengine, kimliÄ?ine, kiÅ?iliÄ?ine, Å?ekline, karakterine bürünmeyeceÄ?iz. Tam tersine kendi rengimizi bölgemize ve tüm dünyaya vereceÄ?iz. Bunun için önce hep birlikte kendi medeniyetimizi, tarihimizi, kültürümüzü, deÄ?erlerimizi en iyi Å?ekilde öÄ?reneceÄ?iz. Sahip olduÄ?umuz bu güçlü temelin üzerine bilimin, teknolojinin, tekniÄ?in yardımıyla hayal ettiÄ?imiz ortak geleceÄ?imizi inÅ?a edeceÄ?iz. "

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