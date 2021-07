A Plague Tale PlayStation 5 için geliyor!

Hayatta kalmak için korku dolu savaşın içine giren iki kardeşin konu alındığı A Plague Tale: Innocence'ın yeni sürümü oyunseverlerle buluşuyor. A Plague Tale: Innocence önümüzdeki ay PS Plus abonelerine özel PlayStation 5 için çıkış yapacak. A Plague Tale: Innocence'ın tanıtım fragmanı!

Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanacak olan aksiyon-macera oyunu A Plague Tale: Innocence, hayatta kalmak için beraber savaşan iki kardeşin amansız hikayesini anlatıyor.

Asobo'nun muhteşem gizli korku oyunu A Plague Tale: Innocence, PlayStation Plus aracılığında PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Oyun bu yeni sürümüyle 4K görselleri ve daha hızlı yükleme sürelerini destekleyecek.

A PLAGUE TALE: INNOCENCE TANITIM YAZISI

A Plague Tale: Innocence tarihin en karanlık anlarında hayatta kalmak için beraber savaşan iki kardeşin amansız hikayesini anlatıyor. Oyun sizi macera, aksiyon ve gizliliği birleştiren oynanışı ve merak uyandıran hikayesi ile 14. yüzyıl Fransa'sında duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Karanlık bir sırrı açığa vurmayı amaçlarken perişan haldeki bir dünyanın acımasızlığı ile karşı karşıya gelen Genç Amicia'yı ve onun küçük kardeşi Hugo'nun hikayesine tanıklık edeceksiniz.

Amicia ile Hugo Engizisyon askerlerinden kaçtıkları sırada veba salgını yüzünden ortaya çıkan durdurulamaz sıçan sürüleri her bir tarafı sarmıştır ve önlerin gelen her şeyi parçalayıp yutmaktadır. Amicia ile Hugo her şeye rağmen hayatları için mücadele ederken birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulacak ve birbirlerine güvenmeyi öğrenecek.

A PLAGUE TALE: INNOCENCE TANITIM FRAGMANI