A Plague Tale Innocence PS5 ve Xbox Series X Güncellemesi Yayınlandı
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A Plague Tale Innocence PS5 ve Xbox Series X Güncellemesi Yayınlandı

A Plague Tale Innocence PS5 ve Xbox Series X Güncellemesi Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X|S için yakın zamanda duyurulan A Plague Tale Innocence yeni nesil güncellemesi yayınlandı.

Hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X|S için yakın zamanda duyurulan A Plague Tale Innocence yeni nesil güncellemesi yayınlandı.,

Xbox Series ve PS5 oyuncuları artık Asobo Studio'nun 2019'daki hit oyununun yeni nesil sürümünü indirebilir. Xbox Series X'te yeni nesil sürümün ağırlığı yaklaşık 42 GB iken PlayStation 5 oyuncularının 33 GB veri indirmesi gerekecek.

Konsollardaki son nesil sürümlerdeki dosyaları kaydetme, yeni nesil sürümlere aktarılacaktır. Kayıtlar otomatik olarak Xbox One'dan Xbox Series X|S'e taşınacak olsa da, görünüşe göre PS5 oyuncularının PlayStation 5'te oyuna başlamadan önce oyunun PS4 sürümündeki en son yamayı indirmesi gerekiyor.

Oyunun yeni nesil sürümü, 3D ses desteğinin yanı sıra PS5 ve Xbox Series X'te 4K çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca güncelleme, yeni nesil konsollarda 60FPS'yi etkinleştiriyor.

A Plague Tale Innocence Özellikleri

4K UHD (Xbox Series X ve PlayStation 5'te)

60 FPS

3D ses desteği

Xbox One ve PS4 sürümleri ücretsiz olarak yükseltilebilir!

A Plague Tale Innocence artık PC ve konsollar için mevcut. Aksiyon-macera hayatta kalma korku gizli oyunu, Xbox Game Pass aracılığıyla da edinilebilir ve bu ayın ücretsiz PS Plus oyunlarının bir parçasıdır.

Yeni nesil güncellemenin yanı sıra oyunun yeni bir Gold Edition sürümü yayınlandı. Bu sürüm tamamen yeni bir genişletme içerir.

Kaynak: Turkmmo

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