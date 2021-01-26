A Night of Horror Filmi
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A Night of Horror Filmi

26.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:58
A Night of Horror Filmi

A Night of Horror filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. A Night of Horror filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bir radyoda DJ olan Rod, hevesli dinleyiciler için korku hikayeleriyle dolu popüler bir korku şovuna ev sahipliği yapmaktadır. Dehşete düşmüş bir çocuktan endişe verici çağrılar aldığında, her şey bozulmaya başlar.

Yönetmen: Oliver Park

Senaryo: Mauro Croche

Oyuncular: Patricia Arizmendi, Adrián Barriopedro, Claudia Beattie, Louisa Bland, David Breen, Gabriel Carrubba, Abbi Chally, Mellisa Chally, Stella Charrington, Rachel Clayton, Darcy Cornwallis, Ismael de las Heras, Kevin Dee, Ramón G. del Pomar, Karl E. Landler, Ingrid Falaise, Julia Farrell, Tim Ferris, María Forqué, Gregory J. Fryer , Albert Goikhman, Brendan Joseph Guerin, Marem Hassler, Madeleine Hogan, Alex Holden, Isabelle King, Clara Kovacic, Camilo Levigne, Adrián López, Chris Mammone, Kathryn Marquet

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: A Night of Horror

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Arjantin, İngiltere, Yeni Zelanda

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 104 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 14.05.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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