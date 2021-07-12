A Millli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Arnavutluk'u 2-1 yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

Arnavutluk'un Elbasan kentinde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 38. dakikada Benan Altıntaş ve 68. dakikada penaltıdan Ebru Topçu kaydederken, Arnavutluk'un tek golü ise 4. dakikada Lucije Gjini'den geldi.

İki takım 15 Temmuz Perşembe günü Tiran'da bir kez daha karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul