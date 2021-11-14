A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son haftasında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son haftasında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Cebelitarık maçında sahaya ilk 11'de çıkan futbolcular salonda çalıştı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda geçiş oyunlarına yönelik çalışmalar yaptı.

Kampa dün katılan Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ise hazırlanan bireysel antrenman programı dahilinde sahada takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak THY ait uçakla Karadağ'a gidecek.

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

Kaldı son bir sınav! Karadağ'la oynayacağımız maçta Alman hakem düdük çalacak

Kaldı son bir sınav! Karadağ'la oynayacağımız maçta Alman hakem düdük çalacak

 En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi

En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi

 A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title