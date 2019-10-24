A Milliler, FIFA sıralamasında 4 basamak yükseldi

24.10.2019 12:40

FIFA ekim ayı dünyası sıralamasında Türkiye 4 basamak yükselerek 32. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde Belçika yer alırken, onu Fransa ve Brezilya takip etti.

FIFA ekim ayı dünyası sıralaması açıklandı. FIFA'nın internet sitesinde açıklanan sıralamaya göre listenin zirvesi değişmedi. İlk sırada yer alan Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti. A Milli Futbol Takımı ise 1490 puanla 4 basamak yükseldi ve 32. sıraya çıktı. A Milli Futbol Takımı, ekim ayında sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederken, Fransa ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Ay-yıldızlıların Kasım ayında karşılaşacağı İzlanda 1 basamak çıkarak 1460 puanla 40. sırada yer alırken, diğer rakibi Andorra da 3 basamak yükseliş gösterdi ve 1080 puanla 136. sıraya tırmandı.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - Belçika: 1755

2 - Fransa: 1726

3 - Brezilya: 1715

4 - İngiltere: 1651

5 - Uruguay 1642

6 - Portekiz: 1632

7 - Hırvatistan: 1631

8 - İspanya: 1625

9 - Arjantin: 1617

10 - Kolombiya: 1615

(İHA)

Kaynak: İHA