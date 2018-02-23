A Milliler Deplasmandan Eli Boş Döndü

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İsveç'e 59-58'lik skorla mağlup oldu. Czerapowicz ve Ali Muhammed'in karşılıklı sayılarıyla başlayan mücadelede 4. dakikayı milliler 6-5 önde geçti. İki takımın da hücumda skor bulmakta zorlandığı mücadelede 8. dakika 8-8 eşitlikle geçilirken, ilk periyotu İsveç 15-13 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Spires ile skor bulan rakibi karşısında Kenan ve Ege ile iki basket kaydeden ay-yıldızlılar, durumu 18-17'ye getirdi. Borg ve Czerapowicz ile hücumları değerlendiren ve kontrolü de eline alan ev sahibi ekip, farkı da 9 sayıya çıkarttı (29-20). Ancak Metecan Birsen'in turnikesiyle rakibinin serisine son veren milliler, 19. dakikada skorda dengeyi yakaladı ve devre 29-29 eşitlikle tamamlandı.

Dengede başlayan üçüncü periyotta Spires'in smacıyla İsveç durumu 38-35 yaptı. Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketine Czerapowicz ile yanıt veren ev sahibi takım, skorda da üstünlüğünü korudu. Mücadelenin final periyoduna 50-39 geride giren ay-yıldızlılar, son çeyrekte savunmasıyla rakibini top kayıplarına zorladı. Hücumda da Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu ile dış atışları değerlendiren milliler, bitime 1,5 dakika kafa farkı 3 sayıya indirdi (58-55). Büyük bir çekişmeye sahne olan son bölümde Melih Mahmutoğlu ile bitime 57 saniye kala farkı 1 sayıya indiren A Milli Takım (59-58), son hücumu değerlendiremeyince mücadeleden 59-58 mağlup ayrıldı.

(İHA)