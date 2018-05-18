A Milli Takımımızın Kadrosu Belli Oldu
A Milli Takımımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Kadroda hiçbir Galatasaraylı futbolcu bulunmuyor.
A Milli Takımmızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Milli Takımın aday kadrosunda Galatasaray'dan futbolcu bulunmuyor.
İşte A Milli Takımın aday kadrosu:
Kaleciler: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan,
Defans: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram
Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Serdar Gürler, Yunus Mallı,
Forvet: Cenk Tosun, Umut Bulut
YORUMLAR (33)
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İnşallah yenilirsinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Milli takım elden gidiyeah Federasyon çanak tutuyeah Yazık oluyeah....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ORTA SAHADA GENÇ YOĞUNLUĞUNU GÖRMEK GÜZEL.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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B A Ş A R I L A R HAYIRLISI OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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bursa düşmaları.. nerde harun tekin nerde enes unal kim yapıyo bu milli takımı .. lucescu piyonCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır