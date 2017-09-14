A Milli Takım Yükselişte

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasına göre, geçen ay 33. sırada bulunan Türkiye 27'inci sıraya yükseldi. Ağustos sıralamasında zirveyi Brezilya'ya kaptıran son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, yeniden ilk sıraya çıktığı . 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi Portekiz üçüncü olurken, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ve Venezuela ile berabere kalan Arjantin dördüncülüğe



geriledi.



Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 22, Ukrayna 24, Finlandiya 87, Kosova ise 184. sırada kendilerine yer buldu. - Rkiye