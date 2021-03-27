A Milli Takım ve Norveç'in ilk 11'leri açıklandı
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A Milli Takım ve Norveç'in ilk 11'leri açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Milli Takım ve Norveç'in ilk 11'leri açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam karşı karşıya gelecek A Milli Takım ile Norveç'in ilk 11'leri belli oldu.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam karşı karşıya gelecek A Milli Takım ile Norveç'in ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam saat 20.00'de Norveç ile karşılaşacak. İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi ilk 11'ler açıklandı.

Ay-yıldızlıların kadrosu şöyle: Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.Norveç'in kadrosunda ise şu oyuncular bulunuyor: Jarstein - Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjo, Odegaard, Elyounoussi, Berg, Sörloth, Haaland.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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