A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Numan Okumuş vefat etti - Haberler

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A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Numan Okumuş vefat etti

AA, Ercan Çakar - Spor
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A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Numan Okumuş vefat etti

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Numan Okumuş, 82 yaşında hayatını kaybetti.

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Numan Okumuş, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe Kulübü, Okumuş'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kariyerinde ikişer kez A Milli Takım ve Ümit Milli Takım formalarını giyen Numan Okumuş, Fenerbahçe'de ise iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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