A Milli Takım Türkiye'ye döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Takım Türkiye'ye döndü

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Haberler | Spor

- A Milli Takım Türkiye'ye döndü Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off oynama şansını elde eden A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü.

- A Milli Takım Türkiye'ye döndü

İSTANBUL - Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off oynama şansını elde eden A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye geldi. Karadağ'dan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na inen ay-yıldızlı kafile, kendilerini bekleyen araçlarla havalimanından ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılabilmek için mart ayında iki play-off müsabakası oynayacak.

A Milli Takım Türkiye'ye döndü

A Milli Takım Türkiye'ye döndü

A Milli Takım Türkiye'ye döndü

A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak

A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak

 Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde...

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title