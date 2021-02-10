A Milli Takım Teknik Direktör Yardımcısı Bayram Bektaş'ın doğum günü kutlandı

A Milli Takım Teknik Direktör Yardımcısı Bayram Bektaş'ın 47. doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, federasyonun Levent'te bulunan binasında gerçekleştirilen kutlamaya A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, idari direktör Hüseyin Coşkun ile idari ve teknik personel katıldı.

Kutlama sırasında açıklama yapan Bektaş, "Geçen sene de aynı yerde doğum günümü kutlarken, dilek tutmuştum. Dileklerimiz kabul oldu. Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Yine bu sene buradayım. Öncelikle hocama teşekkür ediyorum. Burada tekrar sizinle buluşmamı sağladığı için. Umarım bu yılki dileklerimde de önümüzdeki süreçte en başarılı şekilde ülkemizi gururlandırırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük