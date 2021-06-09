A Milli Takım, Roma'ya geldi

- A Milli Takım, Roma'ya geldi EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı açılış karşılaşması için Roma'ya geldi.

- A Milli Takım, Roma'ya geldi

ROMA - EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı açılış karşılaşması için Roma'ya geldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının ikinci etabını Almanya'da sürdüren ve bu sabah yaptığı antrenmanla kampı noktalayan A Milli Futbol Takımı, TSİ 16.00'da özel uçakla Paderborn'dan İtalya'nın Başkenti Roma'ya hareket etti. Leonardo da Vinci Havalimanı'na inen A Milli Futbol Takımı için yoğun güvenlik önlemi alındı. Özel güvenliklerin yanı sıra, sivil polisler ve çevik kuvvetin adeta kuş uçurtmadığı kamp otelinin üzerinde polis helikopterleri de devriye attı. Kafiyeli TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Servet Yardımcı ile TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan karşıladı.

Servet Yardımcı: "Bizim için prestij maçı"

A Milli Takım kafilesini karşıladıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Servet Yardımcı, "Pandemi nedeniyle taraftarımız burada olamayacak. Yine de 2-3 bin arasında bir taraftarımız olacak. Gerçek taraftarımız ise Bakü'de olacak. Bileti olanlar gelebiliyor. Bu maç bütün dünyanın gözü önünde olacak. Bizim için prestij maçı. Hazırlıklar çok iyi şekilde yapıldı. UEFA ve TFF tarafından bütün imkanlar yerine getirildi, hazırlıkları da en iyi şekilde tamamladı. Cuma akşamını bekliyoruz ve iyi de bir sonuç alacağı inşallah" ifadelerini kullandı. Servet Yardımcı'nın ardından açıklamalarda bulunun A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da "Her şey çok iyi. Kampları takip ettiniz. Ben de takımımıza inanıyorum. Takımımızın çok iyi olduğunu herkes kabul ediyor. İnşallah cuma günü, bizden ne kadar çekindiklerini göreceksiniz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş