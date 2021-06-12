A Milli Takım Roma'da kaldığı otelden ayrıldı
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A Milli Takım Roma'da kaldığı otelden ayrıldı

A Milli Takım Roma'da kaldığı otelden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Roma'da kaldığı A. Roma Lifestyle otelden ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Roma'da kaldığı A. Roma Lifestyle otelden ayrıldı.

Roma'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na hareket eden ay-yıldızlı kafile, TSİ 13.00'te kalkacak uçakla Bakü'ye hareket edecek.

Ay-yıldızlı ekibin konakladığı otel etrafında toplanan bir grup Türk taraftar, tezahüratlarıyla oyunculara moral verdi.

Milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin TSİ 17.45'te Bakü'de olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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