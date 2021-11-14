2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, Podgoritsa'ya gitti.

A Milli Takım kafilesi, Karadağ karşılaşması hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Ay-yıldızlılar akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gitti. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, "Rakip ülke-takım kim olursa olsun azmimiz, dizilişimiz modern futbolun gerekliklerini sahaya yansıtıyor. Herkes kendince fedakarlık yapıyor, kurallara değerlere en iyi şekilde uymaya çalışıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. 3 maç önce çok farklı bir tablo vardı, bugünkü tablonun gururu, keyfi var. Diğer taraftan da mütevazi olmak lazım. Kararlılığımızdan ve ciddiyetten hiç bir zaman taviz vermeyeceğiz" dedi.

(İHA)