A Milli Takım Podgoritsa'da
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, Podgoritsa'ya geldi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, Podgoritsa'ya geldi.
A Milli Takım kafilesi, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdükten sonra, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gitmek için yola çıkmıştı. Ay-yıldızlı kafile 16 Kasım'da deplasmanda oynayacağı maç için Podgoritsa'ya geldi. Kafile havalimanından konaklayacağı otele geçti.
A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da kafile ile birlikte şehre geldi. Cebelitarık maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Mert Müldür de, maçta forma giyemeyecek olmasına rağmen kafilede yer aldı. - PODGORICA
Dünya Kupası Elemeleri G grubunda yer alan #BizimÇocuklar 'ın dün akşam oynanan maçlar sonrası gruptan çıkma şansı sizce nedir? ?????? #AMilliTakim #Türkiye— Haberler (@Haberler) November 14, 2021
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri