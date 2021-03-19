A Milli takım maçı ne zaman? 2021 A Milli takım eşleşmeleri
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A Milli takım maçı ne zaman? 2021 A Milli takım eşleşmeleri

19.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:15
A Milli takım maçı ne zaman? 2021 A Milli takım eşleşmeleri

A Milli takım maç tarihleri merak ediliyor. Türkiye Norveç maçı, Türkiye Hollanda maçı, Türkiye Letonya maçı 2021'de izlenecek A Milli Takım maçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. A Milli takım maçı ne zaman? İşte, 2021 A Milli takım eşleşmeleri...

A Milli takım maçı ne zaman? sorusu merak ediliyor. Türkiye Hollanda maçı, Türkiye Norveç maçı, Türkiye Letonya maçı ne zaman oynanacak? 2021 A Milli takım eşleşmeleri

A MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 24 Mart'ta Hollanda ile karşılaşacak. 27 Mart'ta ise Norveç'le karşı karşıya gelecek. Sonrasında en yakın Türkiye maçı olacak olan A Milli takım maçı 30 Mart'ta Letonya ile oynanacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

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