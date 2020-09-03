A Milli Takım, Macaristan maçına hazır
- A Milli Takım, Macaristan maçına hazır UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında yarın akşam 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
03.09.2020 09:03 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:08
- A Milli Takım, Macaristan maçına hazır
SİVAS - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında yarın akşam 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basına kapalı olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapılırken, son bölümde Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.
Çalışmayı, A Milli Takım'dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.
Kaynak: İHA