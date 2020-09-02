A Milli Takım, Macaristan maçına hazır
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A Milli Takım, Macaristan maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında yarın akşam 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takım, Macaristan maçına hazır
02.09.2020 21:02 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:06

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında yarın akşam 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basına kapalı olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapılırken, son bölümde Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.

Çalışmayı, A Milli Takım'dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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