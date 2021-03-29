A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
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A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

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A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda A Milliler, Letonya müsabakasının taktik uygulamasıyla çalışmalarını tamamladı.


A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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