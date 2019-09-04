A Milli Takım, konsere katıldı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, konsere katıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, konsere katıldı.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcular, şarkıcı Oğuzhan Koç'un, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserini izledi.
Futbolcuların konsere gelişleri sırasında, izleyiciler de alkışlarla milli takıma destek verdi.