A Milli Takım, Karadağ maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak
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A Milli Takım, Karadağ maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak

A Milli Takım, Karadağ maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarının stadyumları belli oldu.

A Milli Takım'ın eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarının stadyumları belli oldu.

Ay Yıldızlılar, 1 Eylül 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karadağ ile karşılaşacak. Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan A Milli Takım, 4 Eylül'de Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye, eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül'de Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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