A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı
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A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında yarın Karadağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında yarın Karadağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın karşılaşacakları Karadağ maçının hazırlıklarını tamamladı. Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, ilk 15 dakikası basın açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan milliler, basına kapalı bölümde ise Karadağ maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

(İHA)

A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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