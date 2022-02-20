A Milli Takım kampına çağrılan ikizler Muhammet ve Ahmet'in minderdeki rekabeti heyecan veriyor

Kardeşiyle birçok kez rakip olduklarını ve bu duruma alıştıklarını belirten Ahmet Karavuş, "Bizi sadece idmanda değil, sokakta, hatta evde bile karıştırıyorlar. Antrenmanlarda hocalarımız, farklı renk ayakkabı giydirerek çözüm buluyorlar. Tek hedefimiz milli takım formasını en iyi şekilde temsil etmek, ülkemize madalya kazandırmak. Bunun için çok çalışıyoruz. İyi bir antrenman ortamı, harika bir ekibimiz var. İkimizin arasındaki rekabet çok sıkı, o beni biliyor, ben de onu. Ne zaman teknik ve hamle yapacağımızı, kaç puan çıkarabileceğimizi tahmin edebiliyoruz. Karşı karşıya çok geldik, bu bize psikolojik baskı yaratmıyor. İlk başlarda yenen diğerini kızdırıyor, yenilen biraz kıskanıyordu ama artık alıştık. Şimdi birinci veya ikinci hangimiz olursa olsun üzülmüyoruz, aynı sevinci yaşıyoruz" şeklinde konuştu.