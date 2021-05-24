A Milli Takım kalesini gole kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Takım kalesini gole kapattı

A Milli Takım kalesini gole kapattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 10 maçın 8'inde kalesini gole kapatarak, 55 ülke arasında birinci oldu.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 10 maçın 8'inde kalesini gole kapatarak, 55 ülke arasında birinci oldu. Türkiye ayrıca, FIFA Dünya Sıralaması'nda ilk sırada yer alan Belçika ile birlikte 3 golle EURO 2020 elemelerinde en az gol yiyen takım unvanını aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre; EURO 2020 hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım, eleme grubunda oynadığı 10 maçın 8'inde gol yemeyerek elemelere katılan 55 ülke arasında ilk sırada yer aldı.

Ay Yıldızlılar yine eleme sürecinde FIFA Dünya Sıralaması'nda ilk sırada yer alan Belçika ile birlikte 3 golle EURO 2020 elemelerinde en az gol yiyen takım olarak ön plana çıktı.Ayrıca A Milli Takım tarihinde ilk kez galibiyet ve mağlubiyet sayılarında eşit durumda. Oynadığı 589 maçın 224'ünü kazanan Türkiye, 224'ünü ise kaybetti. Ay Yıldızlıların oynadığı 141 maç berabere sonuçlandı.

Toplamda 785 gol atan Türkiye, kalesinde 842 gol gördü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Murat Kurum Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burcu Biricik Necati Şaşmaz Prens William Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Takım kalesini gole kapattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:47:53. #1.15#

title