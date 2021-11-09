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A Milli Takım kadrosunda değişiklik

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A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, Barış Alper Yılmaz kampa dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, Barış Alper Yılmaz kampa dahil oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva'da kamp giren A Milli Takım'ın aday kadrosuna değişikliğe gidildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildi ve bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlendi. Yaşanan gelişmenin ardından kadroya, U21 (Ümit) Milli Takım'dan Barış Alper Yılmaz dahil edildi. - İSTANBUL

A Milli Takım kadrosunda değişiklik

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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