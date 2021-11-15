A Milli Takım kader maçında

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son maçına Karadağ deplasmanında boy gösterecek olan A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için sahaya çıkıyor. Milliler bu maçtan galibiyetle ayrılırsa grup ikinciliği garanti. Millilerin 3 puan alması durumunda, Norveç de deplasmanda Hollanda'yı mağlup ederse, A Milli Takım liderliğe yükselerek direkt olarak Katar bileti alacak.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, gruptaki son maçında Karadağ deplasmanında boy gösterecek. Cumartesi günü grupta oynanan maçlarda bütün sonuçlar millilerin lehine işledi. Cebelitarık önünde alınan 6-0'lık galibiyet sonrasında averajını yükselten Ay-Yıldızlılar, Norveç'in sahasında Letonya ile berabere kalmasıyla birlikte grupta ikinci sıraya yükseldi. Bir diğer güzel haberise Karadağ'dan geldi. Hollanda 2-0 öne geçtiği deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrılınca, gruptaki hesaplar da karıştı. Yarın Başkent Podgorica'da Karadağ ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlı ekip, bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda grupta ikinci sırayı garantiliyor ve Dünya Kupası'na gitmek için Play-Off oynamaya hak kazanıyor.

Her ihtimal göz önünde

Hollanda'nın Karadağ deplasmanında aldığı beraberlik, hesapları değiştirdi. Milliler, yarın sahadan 3 puanla ayrılırsa, kulaklar Hollanda'da olacak. Şayet Norveç, Hollanda'yı deplasmanda en fazla 2 farklı mağlup etmeyi başarırsa, A Milli Takım puanını 21'e çıkararak grupta liderliğe yükselecek. Norveç'in alacağı daha farklı bir galibiyet ise, maçların genel sonuçları doğrultusunda averaj hesaplarının devreye girmesini sağlayacak. Hollanda'nın evinde galip gelmesi durumunda ise, Karadağ deplasmanından mağlubiyetle dönülmesi halinde dahi milliler grubu 2. sırada tamamlayacak. Ancak Hollanda-Norveç mücadelesi berabere biter ve A Milli Takım yarın sahadan puansız ayrılırsa, bu kez grupta 3. sıraya gerileyecek ve Dünya Kupası şansını kaybedecek.

Karadağ'da 3 oyuncu Covid-19'a yakalandı

A Milli Takım'la yarın sahasında karşı karşıya gelecek olan Karadağ'da 3 oyuncunun Covid-19 testleri pozitif çıktı ve kadrodan çıkarıldı. Lazio'da forma giyen savunmacı Adam Marusic, Hertha Berlin'de oynayan forvet Stevan Jovetic ve Kairat forması giyen orta saha oyuncusu Nebojsa Kosovic, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle A Milli Takım karşısında sahada olamayacaklar. Cebelitarık karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mert Müldür de bu maçta forma giyemeyecek. Bütün ihtimallerin göz önüne alındığı karşılaşma yarın saat 22.45'te Gradski Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'nadn Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını ise Jon Seidel ile Christian Gittelmann yapacak. - PODGORICA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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