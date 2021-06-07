A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım, İtalya ile 11 Haziran'da oynayacağı EURO 2020 açılış maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

A Milli Takım, İtalya ile 11 Haziran'da oynayacağı EURO 2020 açılış maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte'de konaklayan ay-yıldızlılar, bugünkü antrenmanını da buradaki sahada yaptı. İlk 20 dakikası basın açık olan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kısa koşularla devam etti. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Milliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/ İHA)

A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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