A Milli Takım İsviçre maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Takım İsviçre maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Takım İsviçre maçı hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ay-Yıldızlılar antrenmanını, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da yaptı. Galler maçında ilk 11'de başlayan oyuncular otelde kalarak yenileme çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada iki devreli çift kale maç ile devam etti. Son bölümde kanat orta organizasyonu ve şut çalışması gerçekleştirildi.

Yaklaşık 75 dakika süren idmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Milli Takım eski teknik direktörlerinden Fethi Demircan da takip etti. A Milli Takım, İsviçre maçının hazırlıklarına yarın akşam yine aynı stadyumda yapacağı antrenmanla devam edecek.

 


- İstanbul
A Milli Takım İsviçre maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım İsviçre maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dün akşam en çok tribündekiler yıkıldı! Azerbaycan'a giden taraftarlar hayal kırıklığına uğradı
Dün akşam en çok tribündekiler yıkıldı! Azerbaycan'a giden taraftarlar hayal kırıklığına uğradı
Şenol Güneş'e 2002'de başarı getiren gri takım elbise, bu sefer kaybettirdi
Şenol Güneş'e 2002'de başarı getiren gri takım elbise, bu sefer kaybettirdi
Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık
Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Angela Merkel Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Takım İsviçre maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 21:58:15. #1.16#

title