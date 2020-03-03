A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi rakipleri belli oldu

03.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:05

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'nın Amsterdam'da şehrinde yapıldı. B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Takım, Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

Uluslar Ligi'nde grup maçları eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller ise haziran 2021'de, play-off müsabakaları da mart 2022'de oynanacak. Çekilen kura sonrası eşleşmeler şöyle:

A Ligi

1. Grup: Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Hollanda

2. Grup: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere

3. Grup: İsveç, Hırvatistan, Fransa, Portekiz

4. Grup: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre

B Ligi

1. Grup: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya

2. Grup: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya

3. Grup: Macaristan, Türkiye, Sırbistan, Rusya

4. Grup: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya, Galler

C Ligi

1. Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

2. Grup: Ermanistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D Ligi

1. Grup: Andorra, Malta, Letonya, Farore Adaları

2. Grup: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık

(İHA)

Kaynak: İHA