A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu - Haberler Spor
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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın müsabaka fikstürü açıklandı.

Uefa Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın müsabaka fikstürü açıklandı.

Dün akşam yapılan 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen Türkiye'nin fikstürü belli oldu.

Haziran 2022'de dört, Eylül 2022'de ise iki karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekibin maç tarihleri şu şekilde olacak:

4 Haziran 2022 Türkiye - Faroe Adaları

7 Haziran 2022 Litvanya - Türkiye

11 Haziran 2022 Lüksemburg - Türkiye

14 Haziran 2022 Türkiye - Litvanya

22 Eylül 2022 Türkiye - Lüksemburg

25 Eylül 2022 Faroe Adaları - Türkiye

Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak. - İSTANBUL

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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