A Milli Takım'ın konuğu Karadağ
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A Milli Takım'ın konuğu Karadağ

A Milli Takım'ın konuğu Karadağ
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında yarın Karadağ'ı ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında yarın Karadağ'ı ağırlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ'ı konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak ve 21.45'te başlayacak mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

Kırmızı-beyazlılar, grubun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2, ikinci müsabakada da İspanya'da Norveç'i 3-0 mağlup ederken, üçüncü maçta sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalmıştı. A Milli Takım, 7 puanla grupta lider durumda bulunuyor.

596. karşılaşma

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ mücadelesiyle birlikte tarihinde 596. maçına çıkacak. Milliler, geride kalan 595 karşılaşmada 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi elde etti. Söz konusu müsabakalarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 790 gol atıp kalesinde ise 851 gol gördü.

Ayrıca A Milli Takım, Karadağ ile tarihindeki üçüncü maçına çıkacak. İki takım, ilk defa 29 Mayıs 2016'da hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelmiş ve Türkiye, o maçı 90+4. dakikada Mehmet Topal'ın attığı golle kazanmıştı.

Millilerin, 27 Mart 2018'de deplasmanda oynadığı karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Kırmızı-beyazlı takımın gollerini Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu kaydetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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