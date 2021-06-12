A Milli Takım'ın grubunda Galler ile İsviçre puanları paylaştı: 1-1

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın A Grubu'ndaki rakiplerinden Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın A Grubu'ndaki rakiplerinden Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

EURO 2020'nin ikinci maçında, Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda Galler ve İsviçre karşı karşıya geldi. Azerbaycan'ın Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 16.00'da başlayan mücadelede İsviçre, Embolo'nun 49'uncu dakikadaki kafa golüyle 1-0 öne geçti. Galler'de ise 74'üncü dakikada Moore kafayla ağları sarstı ve skora denge getirdi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.Bu sonucun ardından A Grubu'nda İtalya 3 puanla lider, Galler 1 puanla 2'nci, İsviçre 1 puanla 3'üncü ve Türkiye puansız olarak son sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı