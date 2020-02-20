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A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

20.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:48
A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden 2020'nin ilk dünya sıralaması açıklandı.

'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. ilk, ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

En büyük çıkışı, 3 basamak yükselerek 103'üncülüğe yerleşen Filistin kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1765 -
2Fransa 1733 -
3Brezilya 1712 -
4İngiltere1661 -
5Uruguay1645 -
6Hırvatistan

1642 -
7Portekiz

1639 -
8İspanya 1636 -
9 Arjantin

1623

 -
10Kolombiya

1622 -

Kaynak: AA
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