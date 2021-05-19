A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarına başladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarına başladı.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular ve personel Türk bayrağı açtı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas ve dar alan oyunları üzerinde çalışıldı.

Antrenmanda henüz ligleri bitmeyen futbolcular ile kupa törenine katılan Beşiktaşlı oyuncular yer almadı.

Antalya kampındaki ilk idmanda, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar, Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

İrfan Can Kahveci koşu ile antrenmanı tamamlarken, bugün Antalya'ya gelen Umut Meraş da kampa katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 22:47:47. #1.13#

title