A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu

08.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:45
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstürü açıklandı.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstürü açıklandı. G Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda'yı ağırlayacak. 27 Mart'ta deplasmanda Norveç'e konuk olacak Milliler, 30 Mart'ta Letonya ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Eylül ayında 3, ekim ayında 2 maça çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ'a konuk olacağı maçla grup etabını tamamlayacak.

A Millilerin G Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

24.03.2021 20.45 Türkiye-Hollanda

27.03.2021 18.00 Norveç-Türkiye30.03.2021 20.45 Türkiye-Letonya01.09.2021 20.45 Türkiye-Karadağ04.09.2021 20.45 Cebelitarık-Türkiye07.09.2021 20.45 Hollanda-Türkiye08.10.2021 20.45 Türkiye-Norveç11.10.2021 20.45 Letonya-Türkiye13.11.2021 18.00 Türkiye-Cebelitarık

16.11.2021 20.45 Karadağ-Türkiye


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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