A Milli Takım'ın Azerbaycan karşılaşması ilklerin maçı oldu
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A Milli Takım'ın Azerbaycan karşılaşması ilklerin maçı oldu

A Milli Takım'ın Azerbaycan karşılaşması ilklerin maçı oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlıklar kapsamında oynadığı ilk özel maçta Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ederken mücadele de birçok ilke sahne oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlıklar kapsamında oynadığı ilk özel maçta Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ederken mücadele de birçok ilke sahne oldu.A Milli Takım 98 yıllık tarihinde oynadığı 590 milli maçta 225'inci galibiyete ulaşarak 224 olan yenilgi sayısını geride bıraktı. Ay Yıldızlılar 141 de beraberlik aldı. Halil Dervişoğlu ilk milli maçında golle tanışırken, Kaan Ayhan da 35'inci milli maçında ilk kez kaptanlık pazubandını taktı. İkinci kez milli formayı giyen Halil Akbunar ile dördüncü milliliğini yaşayan Taylan Antalyalı da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktılar. Ayrıca Cengiz Ünder, Merih Demiral, Abdülkadir Ömür ve Efecan Karaca da 2021'deki ilk milli maçlarına çıktı.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.
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