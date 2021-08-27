A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. EURO 2020 kadrosunda yer almayan Salih Uçan, Efecan Karaca, Halil Akbunar yeniden milli takıma seçildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, 26 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:

Kaleci: Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak Umut Meraş

Orta saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar

Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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