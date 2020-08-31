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A Milli Takım ilk idmanını yaptı

UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan'la karşılaşacak A Milli Takım, Riva'da ilk antrenmanını yaptı.

A Milli Takım ilk idmanını yaptı
31.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:41

UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan'la karşılaşacak A Milli Takım, Riva'da ilk antrenmanını yaptı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan'la karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, ardından 6 Eylül'de Sırbistan deplasmanında boy gösterecek. Dün Riva'da toplanan milliler, bugün ilk antrenmanını yaptı. Reims-Lille mücadelesinde forma giydikleri için dün kampa katılamayan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, bugün İstanbul'a gelerek kadroya dahil oldu. Bugün ilk antrenmanını yapan milli takım, idman öncesinde toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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